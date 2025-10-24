Manchester United, Bruno Fernandes: "Futuro? Fino al Mondiale non parlo con nessuno"

© Getty Images
Bruno Fernandes non vuole sbilanciarsi su quale sarà il futuro, tuttavia non prenderà una decisione al meno fino alla prossima estate. Il portoghese ha comunicato di voler rimanere fino a quel momento al Manchester United come riportato dalla BBC: "Come ho sempre detto, mi sento bene qui. Voglio ancora realizzare i miei sogni. Non posso parlare per il club. Ho sentito molte persone dire che avevo un accordo per andarmene già la prossima stagione. Se il club ha raggiunto quell'accordo, non è stato fatto con me. Non ho parlato con nessuno - ha spiegato Fernades -. Anche il mio agente sa come lavoro. Se vorrà parlare con me, sarà dopo la Coppa del Mondo. Fino ad allora, non parlerò con nessuno".