Mercato

Manchester United, Bruno Fernandes: "Futuro? Fino al Mondiale non parlo con nessuno"

24 Ott 2025 - 21:51
Bruno Fernandes non vuole sbilanciarsi su quale sarà il futuro, tuttavia non prenderà una decisione al meno fino alla prossima estate. Il portoghese ha comunicato di voler rimanere fino a quel momento al Manchester United come riportato dalla BBC: "Come ho sempre detto, mi sento bene qui. Voglio ancora realizzare i miei sogni. Non posso parlare per il club. Ho sentito molte persone dire che avevo un accordo per andarmene già la prossima stagione. Se il club ha raggiunto quell'accordo, non è stato fatto con me. Non ho parlato con nessuno - ha spiegato Fernades -. Anche il mio agente sa come lavoro. Se vorrà parlare con me, sarà dopo la Coppa del Mondo. Fino ad allora, non parlerò con nessuno". 

