Assalto a Conte, il Napoli si fa forte del contratto fino al 2027: in programma un vertice con AdL

Al momento il Napoli si fa forte del contratto siglato la scorsa estate che lega fino al 2027. Chiaro però che la volontà dello stesso Conte sarà determinate. Qualcosa, se non molto di più, scrive La Repubblica, si saprà dopo il vertice con De Laurentiis che andrà in scena la prossima settimana. Precisamente dopo la sfida con il Bologna in programma lunedì 7 aprile al Dall'Ara. Vertice nel quale si prevede che il tecnico chiederà precise garanzie sul futuro tecnico della squadra. Prima lo snodo scudetto, poi sul summit con patron: in poco tempo il Napoli si giocherà tanto tra presente e futuro.