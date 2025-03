Conte e quel futuro tutto da scrivere: lui lascia aperto ogni scenario, i tifosi di Juve e Milan sperano

E poi c'è la Juventus, da poco ripartita con Tudor, ma che a luglio potrebbe cambiare ancora. Da più parti confermano che in casa bianconera c'è anche chi riporterebbe a Torino l'ex tecnico del Chelsea. Al momento però, i pareri non sono univoci. Al contrario di quanto accade tra i supporter che non vedrebbero l'ora di riabbracciarlo. D'altronde i tifosi desiderano forti iniezioni di juventinità per la rinascita della Vecchia Signora. La scelta di Tudor è stato un chiaro segnale, il prossimo passo potrebbe essere virare con decisione su Conte per la stagione 25/26. Con un sogno chiamato Alessandro Del Piero, sabato nuovamente acclamato all'Allianz Stadium.