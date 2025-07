Il Man Utd abbatte il muro del Brentford: Mbeumo ai Red Devils per 80 milioni

Era una delle "telenovele" di calciomercato che teneva banco da più tempo, ora la trattativa è arrivata a dama: Bryan Mbeumo è un nuovo calciatore del Manchester United. I Red Devils sono riusciti ad abbattere la resistenza del Brentford, per farlo però è servita un'offerta "monstre" che, bonus, compresi super gli 80 milioni di euro. L'accordo con il calciatore era già stato raggiunto da settimane e ora andrà soltanto formalizzato. Con l'attaccante camerunese, la spesa per rinnovare il reparto offensivo dello Utd sfiora i 150 milioni di euro: prima di Mbeumo infatti a Old Trafford era arrivato Matheus Cunha dal Wolverhampton per circa 70 milioni.