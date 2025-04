Juve: per la panchina sfida di coppia tra Gasperini e Conte con Tudor... terzo incomodo

Scorretto, oltreché sbagliato, dare per segnato il futuro di Igor Tudor. Non è infatti vero che la Juve abbia già deciso di considerare il tecnico croato un semplice traghettatore primaverile: tra finale di campionato e Mondiale per Club avrà tempo e modo per giocarsi le sue carte e strappare nel caso una riconferma basata sui fatti e non sulle "etichette".