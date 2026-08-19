Roma, Mancini e il "no" all'Inter: "Al cuor non si comanda, qui sono in famiglia"

Roma che torna in Champions League dopo 7 anni: "Per me sarà la prima volta in Champions, dopo qualche anno siamo finalmente riusciti a raggiungerla e ora non vediamo l'ora di scendere in campo. Quando riparti con il caldo la preparazione è tosta, il mister e il suo staff ci stanno mettendo nelle migliori condizioni possibile per la nuova stagione e noi li stiamo seguendo. Siamo nella settimana che inizia il campionato e non vediamo l'ora", ha concluso.