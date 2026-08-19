Roma, Mancini e il "no" all'Inter: "Al cuor non si comanda, qui sono in famiglia"

"Al cuore non si comanda, ho un rapporto speciale con la Roma che si è cementato negli anni. Volevo restare qui con il mister e i compagni per essere protagonista. Se lo meritano i tifosi, la città e la società. Quando fai parte di una famiglia è difficile andarsene". Così il difensore della Roma Gianluca Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, torna sul 'no' alle offerte dell'Inter in estate.
Si riparte per una nuova stagione con rinnovate ambizioni. "Le classifiche non mi piace farle, agli occhi di tutti l'Inter parte sempre favorita ma ci sono tantissime squadre che daranno l'anima. Sarà un campionato tosto, ci siamo anche noi e il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita", ha detto.
Roma che torna in Champions League dopo 7 anni: "Per me sarà la prima volta in Champions, dopo qualche anno siamo finalmente riusciti a raggiungerla e ora non vediamo l'ora di scendere in campo. Quando riparti con il caldo la preparazione è tosta, il mister e il suo staff ci stanno mettendo nelle migliori condizioni possibile per la nuova stagione e noi li stiamo seguendo. Siamo nella settimana che inizia il campionato e non vediamo l'ora", ha concluso.