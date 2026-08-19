Mourinho: "Il Real voleva Rodri, ma suoi dubbi sono diventati i miei"

19 Ago 2026 - 13:59
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José Mourinho è fiducioso che il Real Madrid se la caverà bene anche senza Rodri, pur ammettendo che il club ha presentato "un'ottima offerta" per cercare di ingaggiare il capitano della Spagna. Rodri ha firmato ufficialmente con il Barcellona, rivale del Real Madrid, dopo il trasferimento dal Manchester City, martedì. Mourinho, tornato al Real per la seconda volta, ha dichiarato di aver parlato due volte con Rodri quando il club stava valutando l'ingaggio del miglior giocatore del Mondiale, ma di aver avuto l'impressione che il centrocampista non fosse sicuro del suo futuro. "Il club lo ha contattato, ma lui aveva qualche dubbio", ha detto Mourinho in un'intervista al programma televisivo 'El Chiringuito' martedì sera. "Credo che i suoi dubbi abbiano generato dubbi anche in me. È un giocatore straordinario ed è stato molto corretto con noi. Ma penso che il Real Madrid sia un club di tale prestigio da non potersi permettere giocatori che ci pensano due volte prima di firmare", ha aggiunto.

Poche ore prima che il trasferimento di Rodri venisse ufficializzato dal Barcellona, Mourinho è stato presentato ufficialmente dal Real Madrid in una cerimonia insolita, a porte chiuse per media e tifosi. Mourinho, ingaggiato a giugno e insediatosi a luglio all'inizio della preparazione pre-campionato, ha minimizzato l'importanza di Rodri per il Real Madrid. "Non ho bisogno di Rodri. Abbiamo soluzioni, giocatori di qualità", ha dichiarato Mourinho, aggiungendo di non credere che il Barcellona abbia ottenuto il meglio dal Real Madrid con l'acquisto del centrocampista. "Le vittorie si conquistano sul campo, si conquistano con i titoli", ha detto. Dopo la seconda stagione consecutiva senza titoli importanti, il club ha acquistato giocatori come Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Yan Diomande. Mourinho ha affermato che il club non intende effettuare nuovi acquisti. "Non sto dicendo che non ci saranno altri acquisti perché il mercato è ancora aperto, ma se mi chiedete direttamente se è chiuso (per il Real Madrid), sì, è chiuso", ha affermato. Il Real Madrid esordirà in Liga sabato contro l'Espanyol.

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