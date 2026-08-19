Mourinho: "Il Real voleva Rodri, ma suoi dubbi sono diventati i miei"

Poche ore prima che il trasferimento di Rodri venisse ufficializzato dal Barcellona, Mourinho è stato presentato ufficialmente dal Real Madrid in una cerimonia insolita, a porte chiuse per media e tifosi. Mourinho, ingaggiato a giugno e insediatosi a luglio all'inizio della preparazione pre-campionato, ha minimizzato l'importanza di Rodri per il Real Madrid. "Non ho bisogno di Rodri. Abbiamo soluzioni, giocatori di qualità", ha dichiarato Mourinho, aggiungendo di non credere che il Barcellona abbia ottenuto il meglio dal Real Madrid con l'acquisto del centrocampista. "Le vittorie si conquistano sul campo, si conquistano con i titoli", ha detto. Dopo la seconda stagione consecutiva senza titoli importanti, il club ha acquistato giocatori come Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Yan Diomande. Mourinho ha affermato che il club non intende effettuare nuovi acquisti. "Non sto dicendo che non ci saranno altri acquisti perché il mercato è ancora aperto, ma se mi chiedete direttamente se è chiuso (per il Real Madrid), sì, è chiuso", ha affermato. Il Real Madrid esordirà in Liga sabato contro l'Espanyol.