Addio Milan, Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria: "Orgoglioso"

25 Giu 2026 - 15:23
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Bernardo Corradi © Getty Images

Bernardo Corradi © Getty Images

Dopo aver risolto il proprio contratto con il Milan, Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il club ligure ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex collaboratore di Allegri in rossonero, alla prima esperienza alla guida di un club di Serie B, con un comunicato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore all’interno della FIGC, prima come assistente tecnico e successivamente come responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze tecniche, metodologiche e manageriali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti del calcio italiano. Durante la stagione 2025/26 ha fatto parte anche dello staff tecnico del Milan, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri".

Le prime parole

 "Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati".

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