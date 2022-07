ADL e il Napoli abbracciano Kvaratskhelia: "Benvenuto Khvicha"

IL COLPO

Il georgiano muove i suoi primi passi in Serie A: ufficiale il suo sbarco a Napoli

Bisognerà familiarizzare presto col suo nome, perchè Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Napoli per restare. Il contratto del georgiano è stato depositato questa mattina in Lega, e l'ex Dinamo Batumi è diventato un azzurro a tutti gli effetti. Intanto la società campana ha annunciato la firma del suo nuovo gioiello tramite social: "Benvenuto Khvicha!", recita la grafica preparata ad hoc per l'ufficialità. A ruota, il benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis via Twitter: "Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente".

In lui, ADL e il mondo partenopeo sperano di trovare il degno erede di Lorenzo Insigne o forse, viste le lodi che lo hanno accompagnato al suo sbarco in Italia, qualcosa di più. L'avventura di Kvaratskhelia in Italia partirà il 6 luglio, quando il georgiano varcherà i cancelli di Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche. Da lì, si imbarcherà assieme al resto della squadra verso il ritiro di Dimaro.

"Sognavo di giocare in un grande club. Il Napoli è uno dei migliori”, ha dichiarato Khvicha in un'intervista a Sport Express. L'ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi ha poi descritto le prime interazioni con Spalletti: "Abbiamo dialogato in inglese. Non posso dire in che ruolo mi schiererà e non lo so, il tecnico mi ha solo parlato della possibilità di trasferirmi a Napoli. Spalletti è un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui”.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi a titolo definitivo.