Napoli, primo colpo per giugno: c'è il sì di Joao Gomes

Il Napoli gioca d'anticipo e, complice un mercato di gennaio a "saldo zero", piazza il primo tassello per la prossima stagione: Joao Gomes. Il ds Manna ha già trovato l'accordo con gli agenti del di Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton (che compirà 25 anni a febbraio). Ora resta da convincere il club inglese, ma filtra ottimismo: il mediano ex Flamengo, che in Premier ha messo insieme 89 presenze e 7 gol, è il profilo scelto per abbinare corsa e qualità al centrocampo azzurro da giugno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.