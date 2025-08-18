Donnarumma alla finestra, City e Gala trattano per Ederson: Gigio in stand-by a Parigi

A quel punto, il Manchester City è pronto ad andare su Donnarumma. Qualche contatto tra Guardiola e Gigio sarebbe già avvenuto nei giorni scorsi e il procuratore del numero 1 azzurro ha aperto le porte alle Premier League. Un gioco di incastri, un domino dei portieri tra Manchester, Parigi e Istanbul: l'impressione è che, entro la fine del mercato, tutti i pezzi del puzzle trovino il loro posto.