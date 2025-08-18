Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
INTRIGO DI MERCATO

Donnarumma alla finestra, City e Gala trattano per Ederson: Gigio in stand-by a Parigi

Distanza tra l'offerta dei turchi e le richieste degli inglesi, ma il portiere brasiliano spinge per la Turchia: al suo posto è già pronto Gigio che aspetta a Parigi

18 Ago 2025 - 13:43

Giorni di grande attesa in casa Donnarumma. Metabolizzato l'addio al Psg, con l’esclusione voluta dal tecnico dei parigini Luis Enrique, Gigio è alla finestra e osserva i movimenti di mercato che potrebbero interessarlo. Tra tutti, la trattativa tra Galatasaray e Manchester City per il portiere Ederson: in caso di partenza del brasiliano, infatti, è proprio Donnarumma il primo nome nella lista dei sostituti di Guardiola.

Turchi e inglesi stanno parlando già da diversi giorni, ma per ora le parti sembrano distanti: a fronte di un'offerta del Gala di 10 milioni per Ederson, il City ne vuole almeno 25. A svolgere un ruolo chiave, potrebbe quindi essere la volontà del giocatore, che ha dato parere positivo al trasferimento in Turchia. I due club hanno quindi l'interesse a chiudere l'affare, probabilmente a metà strada. 

Leggi anche

Cuori e gratitudine per Donnarumma: i compagni lo salutano così

A quel punto, il Manchester City è pronto ad andare su Donnarumma. Qualche contatto tra Guardiola e Gigio sarebbe già avvenuto nei giorni scorsi e il procuratore del numero 1 azzurro ha aperto le porte alle Premier League. Un gioco di incastri, un domino dei portieri tra Manchester, Parigi e Istanbul: l'impressione è che, entro la fine del mercato, tutti i pezzi del puzzle trovino il loro posto. 

donnarumma
city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:02
Atalanta, per l'attacco si vira su Krstovic
12:13
Dalla Spagna: Pavard offerto al Barcellona
12:02
Atalanta: visite per Zalewski, domani a disposizione
11:37
Milan: Okafor si avvicina al Leeds, cosa manca per la chiusura
11:23
Olympique Marsiglia, la Roma potrebbe puntare al colpo Rowe