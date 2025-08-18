Donnarumma alla finestra, City e Gala trattano per Ederson: Gigio in stand-by a Parigi

Distanza tra l'offerta dei turchi e le richieste degli inglesi, ma il portiere brasiliano spinge per la Turchia: al suo posto è già pronto Gigio che aspetta a Parigi
Giorni di grande attesa in casa Donnarumma. Metabolizzato l'addio al Psg, con l’esclusione voluta dal tecnico dei parigini Luis Enrique, Gigio è alla finestra e osserva i movimenti di mercato che potrebbero interessarlo. Tra tutti, la trattativa tra Galatasaray e Manchester City per il portiere Ederson: in caso di partenza del brasiliano, infatti, è proprio Donnarumma il primo nome nella lista dei sostituti di Guardiola.
Turchi e inglesi stanno parlando già da diversi giorni, ma per ora le parti sembrano distanti: a fronte di un'offerta del Gala di 10 milioni per Ederson, il City ne vuole almeno 25. A svolgere un ruolo chiave, potrebbe quindi essere la volontà del giocatore, che ha dato parere positivo al trasferimento in Turchia. I due club hanno quindi l'interesse a chiudere l'affare, probabilmente a metà strada.
A quel punto, il Manchester City è pronto ad andare su Donnarumma. Qualche contatto tra Guardiola e Gigio sarebbe già avvenuto nei giorni scorsi e il procuratore del numero 1 azzurro ha aperto le porte alle Premier League. Un gioco di incastri, un domino dei portieri tra Manchester, Parigi e Istanbul: l'impressione è che, entro la fine del mercato, tutti i pezzi del puzzle trovino il loro posto.
Commenti (0)