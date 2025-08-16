Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Anche perchè, a ribadire gli ottimi rapporti tra Chiesa e il Liverpool, ci ha pensato pure il suo allenatore Slot: "Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto difficoltà a preparare la sua forma fisica. Sfortunatamente per lui, si è perso anche il nostro tour in Asia. Federico, quando avevamo bisogno di lui, ha sempre risposto presente rendendosi utile e questo è sempre positivo per il futuro".