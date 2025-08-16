Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

© Getty Images
Federico a segno nel 4-2 dei Reds al Bournemouth, i tifosi e l'allenatore lo celebrano: il suo futuro non è più così lontano da Anfield, a meno che Napoli e Atalanta...
Basta poco, un gol, un gesto, un'esultanza battendosi la mano sul cuore. E poi un abbraccio, il coro dei tifosi, i festeggiamenti. Basta poco per cambiare la storia, per cancellare un anno intero in panchina, per ricucire un rapporto e riscoprire un amore. Chiesa e il Liverpool, una storia tornata alla ribalta dopo la rete decisiva di Federico al Bournemouth, venerdì sera alla prima di Premier League. Un gol decisivo, l'azzurro entra e firma il 3-2. Lo stadio esplode, dagli spalti cori per Federico, poi le parole a fine partita sue e dell'allenatore Arne Slot.
"Qua sto bene, voglio restare. Ringrazio il mister che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui. Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia e devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra", le parole inequivocabili di Chiesa, che sembrano spegnere (almeno parzialmente) le voci di addio che si erano susseguite nelle scorse settimane.
Anche perchè, a ribadire gli ottimi rapporti tra Chiesa e il Liverpool, ci ha pensato pure il suo allenatore Slot: "Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto difficoltà a preparare la sua forma fisica. Sfortunatamente per lui, si è perso anche il nostro tour in Asia. Federico, quando avevamo bisogno di lui, ha sempre risposto presente rendendosi utile e questo è sempre positivo per il futuro".
Insomma, messaggi d'amore tra i due. Chiesa non è più al 100% sul mercato come lo era fino a giovedì, ma...C'è sempre un ma: e in questo caso, arriva dalla Serie A, precisamente da Napoli e Bergamo. L'interesse dei partenopei per Federico è concreto, potrebbe essere quell'esterno che tanto vorrebbe Conte, l'ultimo colpo di un mercato che ha già portato sotto il Vesuvio altri grandi nomi. Sul fronte Atalanta, invece, tutto dipende dal solito Lookman: se il nigeriano dovesse partire, il nome di Chiesa sarebbe uno dei primi sulla lista della Dea. Si prospettano trattative last minute, da ultimi giorni di mercato, con i Reds che intanto continuano a lavorare su Isak e quindi in caso di necessità potrebbero anche sacrificare l'azzurro. Ovviamente, altro gol di Chiesa permettendo...
