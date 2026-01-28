Napoli, Manna sul mercato: "Sterling ci piace, Alisson Santos ha talento"

28 Gen 2026 - 20:44
© IPA

© IPA

Alla viglia dell'impegno di Champions League contro il Chelsea, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dei calciatori che potrebbero arrivare per rinforzare la rosa di Conte negli ultimi giorni di mercato. In particolare l’attenzione del direttore azzurro si è concentrato sull'esterno d'attacco: una posizione lasciata scoperta dalla partenza di Noa Lang e dal lungo infortunio subito da David Neres.
I nomi più chiacchierati al momento sono quelli di Raheem Sterling, appena svincolato dal Chelsea, e Alisson Santos dello Sporting Lisbona: "Sterling è un calciatore che ci piace, già da quest'estate. Lui però, nonostante abbia rescisso con il Chelsea, ha ancora aspettative economiche molto alte, non è una trattativa facile". Il ds degli azzurri poi ha parlato di un altro calciatore accostato al Napoli, Alisson Santos dello Sporting Lisbona: "Il suo nome è uscito quindi ne parlerò apertamente: Alisson Santos è un giocatore, secondo me, di grande talento. Non è molto rispettoso però parlare stasera di un calciatore che si deve giocare l'accesso nelle prime otto con il suo Sporting". 

videovideo
mercato napoli
raheem sterling
alisson
giovanni manna

Ultimi video

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:17
Fulham, è fatta per Oscar Bobb dal City
20:52
Atalanta, Percassi: "L'arrivo di Raspadori non presuppone la cessione di Lookman"
20:50
Paqueta torna al Flamengo, cifra da record per il calcio brasiliano!
20:44
Napoli, Manna sul mercato: "Sterling ci piace, Alisson Santos ha talento"
20:37
Juventus, Chiellini: "Kolo Muani? È del Tottenham, impossibile fare percentuali"