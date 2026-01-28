Napoli, Manna sul mercato: "Sterling ci piace, Alisson Santos ha talento"

Alla viglia dell'impegno di Champions League contro il Chelsea, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dei calciatori che potrebbero arrivare per rinforzare la rosa di Conte negli ultimi giorni di mercato. In particolare l’attenzione del direttore azzurro si è concentrato sull'esterno d'attacco: una posizione lasciata scoperta dalla partenza di Noa Lang e dal lungo infortunio subito da David Neres.

I nomi più chiacchierati al momento sono quelli di Raheem Sterling, appena svincolato dal Chelsea, e Alisson Santos dello Sporting Lisbona: "Sterling è un calciatore che ci piace, già da quest'estate. Lui però, nonostante abbia rescisso con il Chelsea, ha ancora aspettative economiche molto alte, non è una trattativa facile". Il ds degli azzurri poi ha parlato di un altro calciatore accostato al Napoli, Alisson Santos dello Sporting Lisbona: "Il suo nome è uscito quindi ne parlerò apertamente: Alisson Santos è un giocatore, secondo me, di grande talento. Non è molto rispettoso però parlare stasera di un calciatore che si deve giocare l'accesso nelle prime otto con il suo Sporting".