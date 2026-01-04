Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, Manna: "Lucca? Aperti a varie soluzioni. Ci aspettiamo molto da Lang"

04 Gen 2026 - 12:23
© Getty Images

© Getty Images

"Lucca? Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioniNon escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti a operare. Faremo di necessità virtù. Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla". Così Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio. 

