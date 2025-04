Napoli, la promessa di un mercato top per trattenere Conte

Napoli e Antonio Conte ancora insieme. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente De Laurentiis avrebbe promesso grandi investimenti in estate per convincere l'ex ct a rimanere sulla panchina dei partenopei, nonostante i presunti di corteggiamenti da parte della Juventus. Il Napoli nel prossimo mercato potrà contare su un cospicuo "tesoretto" proveniente dal ritorno in Champions League e dalla vendita di Victor Osimhen. Con queste premesse, sembra ci sia stata la promessa di Conte di continuare insieme.