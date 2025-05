Anche De Winter a San Siro per Inter-Barcellona: indizio di mercato?

A San Siro, per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, c'era anche uno spettatore speciale: Koni De Winter. Il difensore del Genoa ha pubblicato una storia su Instagram dagli spalti del Meazza. Nulla di strano se non fosse che il calciatore piace moltissimo all'Inter: il belga è infatti tra i primi obiettivi dei nerazzurri per rinforzare la difesa, tanto che sarebbero già partiti primi sondaggi con il suo club. La foto da San Siro un Indizio sulla preferenza per la sua prossima squadra? Ancora è presto per sbilanciarsi, anche perché l'Inter però dovrà fare i conti con la concorrenza dalla Premier