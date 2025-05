Tutti vogliono Tah: attenzione al fattore Xabi Alonso

Jonathan Tah è diventato l'obiettivo di molti top club europei per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il difensore è destinato a lasciare il Bayer Leverkusen in estate e tra le big interessate ci sono: Real Madrid e Barcellona in Liga, Manchester United e Newcastle in Premier League. In particolare, il tabloid The Sun ha sottolineato l'intenzione dei Magpies di potenziare il pacchetto difensivo. Il tecnico Howe ha indicato i profili di Marc Guehi e del difensore della nazionale tedesca. La volontà di Tah è di rimanere in Germania e in questo senso potrebbe prendere piede la candidatura del Bayern Monaco mentre potrebbe influire sulla scelta anche il probabile approdo di Xabi Alonso, suo attuale tecnico al Bayer Leverkusen, al Real Madrid.