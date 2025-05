Non solo Theo, il Real punta anche un altro terzino sinistro

Il Real Madrid, dopo aver rinforzato la fascia di destra con l'arrivo di Trent Alexander Arnold, punta a sinistra. I Blancos cercano un terzino sinistro e sono diversi i nomi in corsa per il posto: non solo Theo Hernandez, ma anche Alvaro Carreras. Lo spagnolo, come Theo, è già passato dal Real: nel suo caso però, nelle giovanili. Ora gioca nel Benfica e, anche lui costa caro: i portoghesi vogliono almeno 40 milioni per lui. In aiuto del Real però, potrebbe arrivare lo United: Carreras infatti prima di approdare a Lisbona era finito al Manchester. I Red Devil hanno mantenuto una recompra da 18 milioni sul giocatore. Gli inglesi dunque potrebbero fare da "ponte" riacquistando il giocatore per poi venderlo a una cifra maggiore al Real.