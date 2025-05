Juventus a caccia di una punta: tre nomi sul taccuino

La Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato avrà come primo obiettivo la ricerca di un centravanti. Il favorito, secondo Tuttosport, è l'ex Atalanta Rasmus Hojlund. Per lasciarlo partire il Manchester United dovrà trovare un sostituto. Il primo nome sul taccuino dei Red Devils è Gyokeres dello Sporting Lisbona. Proprio la cessione del danese finanzierebbe l'investimento per lo svedese rivelazione della stagione. Le alternative a Hoijlund sono legate direttamente alla dea, infatti gli altri due obiettivi sono Lookman e Retegui.