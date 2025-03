Appuntamento con i rinnovi in casa Napoli. Il club di De Laurentiis ha deciso di esercitare l'opzione di prolungamento di altri due anni per il contratto di Zambo Anguissa, che ora sarà legato agli azzurri fino al 2027. Si tratta ancora, invece, per Alex Meret, con il quale si discute sulla durata del nuovo accordo: due anni per gli azzurri, tre per il portiere. Appuntamento preso, infine, per Juan Jesus, pronto a firmare per un'altra stagione. Lo riferisce Il Mattino.