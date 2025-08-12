Il Napoli va a caccia degli esterni: Gutierrez sempre più vicino, ancora distanza per Juanlu

Con il calciatore spagnolo l'accordo è già di fatto in atto con un quinquennale a 2,1 milioni di euro, tuttavia il Siviglia negli ultimi giorni ha continuato ad alzare la posta in gioco e questo non è piaciuto al Napoli che starebbe raffreddando questa pista come riportato da Il Mattino. L'operazione non è abbandonata, ma la squadra partenopea si sta guardando attorno.