Mercato
MANOVRE AZZURRE

Il Napoli va a caccia degli esterni: Gutierrez sempre più vicino, ancora distanza per Juanlu

Il club partenopeo è vicino a concludere la trattativa per il difensore del Girona, mentre il Siviglia alza il prezzo per il giocatore dell'Under 21 iberica

12 Ago 2025 - 09:25

In casa Napoli il cartello "lavori in corso" è ancora presente e, nonostante numerose manovre di mercato, la squadra di Antonio Conte ha bisogno di almeno un esterno.

La squadra partenopea è ormai pronta a chiudere con Miguel Gutierrez avendo l'accordo con il Girona e con il giocatore, tuttavia serve attendere ancora qualche giorno per concludere la trattativa. Tutto ciò non basta per il club di Aurelio De Laurentiis che aveva messo nel mirino di Juanlu Sánchez.

Con il calciatore spagnolo l'accordo è già di fatto in atto con un quinquennale a 2,1 milioni di euro, tuttavia il Siviglia negli ultimi giorni ha continuato ad alzare la posta in gioco e questo non è piaciuto al Napoli che starebbe raffreddando questa pista come riportato da Il Mattino. L'operazione non è abbandonata, ma la squadra partenopea si sta guardando attorno.

Napoli, niente Grealish che va all'Everton: rispunta l'idea Elmas per la fascia

In fase d'attacco, sfumati Raheem Sterling e Jack Grealish, il Napoli continua a guardare da vicino l'Inghilterra mettendo nel mirino Oleksandr Zinchenko, tuttavia potrebbe tornare di moda una vecchia conoscenza come Eljif Elmas che il Lipsia vorrebbe vendere a titolo definitivo. Più lontano invece Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, ma con uno stipendio di otto milioni a stagione; così come Yunus Musah che il Milan non vorrebbe mollare. 

napoli
gutierrez

