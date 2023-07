Napoli, il rinnovo di Osimhen è a un passo

MANOVRE AZZURRE

Ingaggio portato a 7 milioni di euro, prolungamento di uno o due anni e clausola abbassata. AdL apre anche sui diritti d'immagine

Il Napoli e Victor Osimhen avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Nonostante le avance di diversi top club europei, oltre a quelle multimilionarie dell'Arabia Saudita, l'intesa tra le parti sarebbe ormai a un passo. La grande novità non riguarda durata o stipendio, ma soprattutto la clausola rescissoria e ancora di più i diritti d'immagine. L'attaccante nigeriano andrà a guadagnare attorno ai 7 milioni di euro bonus compresi e la nuova scadenza sarà allungata di uno o due anni rispetto all'attuale, che dice 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda invece la clausola, Aurelio de Laurentiis si sarebbe convinto a "scendere" un po' rispetto alle sue pretese. Non c'è ancora una cifra definitiva, ma si va dai 110 ai 140 milioni di euro. L'entourage di Osimhen avrebbe preferito non oltrepassare quota cento, ma come contropartita avrebbe avuto delle agevolazioni riguardo ai diritti d'immagine, tasto particolarmente delicato in casa Napoli.

L'ex Lille ha un contratto con Nike in scadenza a fine 2023 e AdL gli aveva concesso di incassare l'intera cifra nonostante il cambio di maglia. Adesso, con un rinnovo di sponsor personale alle porte e con una valutazione nettamente aumentata, il presidente azzurro avrebbe aperto alla possibilità di concedergli condizioni altrettanto favorevoli, facendo un ulteriore strappo a una regola che tutti gli altri giocatori hanno dovuto rispettare, sia oggi, sia in passato.