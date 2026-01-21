Napoli, accelerata per Giovane: il brasiliano potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto

Trattativa aperta con il Verona per l'attaccante classe 2003, la chiave potrebbe stare nella formula
In attesa di risposte da Istanbul per Lang e di novità sul fronte regolamentare dopo il confronto in Consiglio Federale per provare a sbloccare il mercato, il Napoli vuole farsi trovare pronto sul fronte delle entrate.
L'accelerazione, nelle ultime ore, riguarda il profilo di Giovane del Verona. Passi in avanti nella trattativa fra club, tanto che il Napoli proverà a chiudere l'operazione nelle prossime ore. La chiave potrebbe risiedere nella formula: considerate le limitazioni che impongono al club un mercato a saldo zero causa indice di liquidità, Giovane potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.
A facilitare l'assalto finale per l'attaccante brasiliano classe 2003, 3 reti e 4 assist nelle sue prime 21 partite in Serie A, potrebbe essere anche la prima uscita che riguarda Noa Lang. L'addio dell'olandese in direzione Galatasaray, in prestito con diritto di riscatto, avvicinerebbe non poco la chiusura della trattativa fra Napoli e Verona per Giovane.