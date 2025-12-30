Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Miura non molla: a 58 anni trova un nuovo club in Giappone

30 Dic 2025 - 10:10
© Getty Images

© Getty Images

Kazuyoshi Miura non vuole fermarsi, l'ex attaccante del Genoa, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, ha annunciato che proseguirà la sua carriera trasferendosi in prestito al Fukushima United, un club giapponese di terza divisione. "La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età", ha dichiarato l'ex nazionale nipponico. Soprannominato 'Re Kazu' in patria, Miura ha collezionato sette presenze la scorsa stagione con l'Atletico Suzuka, un club giapponese di quarta divisione che alla fine è retrocesso nel campionato regionale. È tornato in Giappone nel 2024 dopo un periodo con l'Oliveirense, club portoghese di seconda divisione, dove era stato anch'egli in prestito dallo Yokohama.

Miura ha esordito nel 1986 con il club brasiliano del Santos e oltre che in Italia ha giocato anche in Giappone, Croazia e Australia. Nel 1990 esordì con la nazionale giapponese, collezionando 89 presenze e segnando 55 reti, ma venne escluso dalle convocazioni in occasione della storica prima apparizione dei Blu Samurai ai Mondiali, nel 1998, e giocò la sua ultima partita nel 2000.

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Miura non molla: a 58 anni trova un nuovo club in Giappone
23:55
Ter Stegen, spunta il Girona: accordo vicino
22:49
Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé
21:56
Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"
21:42
Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel