Miura non molla: a 58 anni trova un nuovo club in Giappone

Kazuyoshi Miura non vuole fermarsi, l'ex attaccante del Genoa, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, ha annunciato che proseguirà la sua carriera trasferendosi in prestito al Fukushima United, un club giapponese di terza divisione. "La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età", ha dichiarato l'ex nazionale nipponico. Soprannominato 'Re Kazu' in patria, Miura ha collezionato sette presenze la scorsa stagione con l'Atletico Suzuka, un club giapponese di quarta divisione che alla fine è retrocesso nel campionato regionale. È tornato in Giappone nel 2024 dopo un periodo con l'Oliveirense, club portoghese di seconda divisione, dove era stato anch'egli in prestito dallo Yokohama.