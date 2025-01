Zirkzee-Rashford, destini incrociati: tra Juve e Milan è sfida a distanza

Lo sanno bene a Torino, e non è un caso se i bianconeri si sono mossi anche per Kolo Muani, il primo reale obiettivo per il fronte offensivo. Per il tedesco c'è concorrenza, compresa quella dei Red Devils, intenzionati comunque a regalare un attaccante a Ruben Amorim. Ancora meglio se in prestito. Il tecnico portoghese è cosciente che probabilmente perderà Rashford (ormai è rottura totale tra le parti): anche per questo si terrebbe volentieri Zirkzee nonostante i noti problemi che l'ex Bologna sta evidenziando in campo. Da qui l'uscita pubblica che ha freddato i piemontesi: "Lo vorrei tenere a Manchester, ma so che il mercato è aperto".