Juventus, arriva Araujo: accordo trovato sia col giocatore che col Barcellona

Primo colpo in dirittura d'arrivo per la Juventus che, dopo aver incassato il sì del giocatore, trova l'accordo anche col Barcellona per Ronald Araujo. Secondo La Repubblica, dunque, il difensore uruguaiano sarà il primo rinforzo di gennaio per Thiago Motta che ora attende buone nuove sempre per la retroguardia e per l'attacco.