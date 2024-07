Zirkzee, le commissioni frenano anche lo United: Milan ancora in corsa

MILAN

L’agente dell’attaccante olandese, Kia Joorabchian, è a Milano. Intanto il club rossonero accelera per Emerson Royal e insiste per Diogo Leite dell'Union

La priorità del mercato in entrata del Milan è il numero 9 che prenderà il posto di Olivier Giroud e il profilo in cima alla lista dei desideri del club rossonero continua ad essere Joshua Zirkzee, che dal 1 luglio al 15 agosto è prelevabile dal Bologna per 40 milioni. La trattativa che a un certo punto stava iniziando a diventare quasi bollente, si è raffreddata molto nelle ultime settimane per via soprattutto delle alte commissioni (15 milioni) richieste dall’agente dell’attaccante dell’olandese, Kia Joorabchian, ma proprio le commissioni che i rossoneri non vorrebbero pagare potrebbero trasformarsi in un assist per il Milan.

Vedi anche Milan Milan, i paletti ci sono anche per Lukaku: nodo ingaggio e prezzo da limare Recentemente infatti su Zirkzee è piombato il Manchester United, che non avrebbe problemi a pagare la clausola del giocatore e nemmeno il suo stipendio (il centravanti ha già concordato con il Milan un contratto di 5 anni con ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione) e che negli ultimi giorni ha autorizzato il tecnico Erik ten Hag a parlare direttamente con Kia Joorabchian. Come riportano in Inghilterra però, i Red Devils non hanno ancora affondato il colpo perché anche loro sarebbero frenati dalle alte commissioni richieste dall’agente e quindi il Diavolo potrebbe essere ancora in corsa.

In questo senso fa notizia la presenza a Milano di Kia Joorabchian, che è arrivato in queste ore nel capoluogo lombardo. Ciò non significa che ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera, ma il suo arrivo in città potrebbe favorire un contatto. In attesa di chiudere per il centravanti, il Milan non molla comunque altre piste e per la difesa guarda in casa Tottenham e Union Berlino.

ENTRA NEL VIVO LA TRATTATIVA ROYAL – Dopo un lungo corteggiamento al terzino brasiliano (ma con passaporto comunitario) del Tottenham, il Milan vorrebbe andare a concludere l'operazione entro questa settimana a titolo definitivo. Col giocatore c’è già l’accordo, manca invece per il momento quello con il club inglese, ma i rossoneri hanno fretta di chiudere.

SI INSITE PER DIOGO LEITE – Un altro nome che torna di moda è quello di Diogo Leite dell'Union Berlino. I rossoneri, che sono alla ricerca di un ulteriore difensore mancino da avere in rosa, sono classe 1999 che piace molto per caratteristiche e doti fisiche. I rossoneri dovranno guardarsi però dalla concorrenza dei neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen e anche del Bologna, che pensa al portoghese per prendere il posto di Calafiori, sempre più vicino all'Arsenal.

