Pioli-Al-Ittihad, ci siamo: l'ex Milan pronto a firmare il contratto 

Nuova avventura in vista per l'ex allenatore del Milan, che ripartirà dall'Arabia Saudita: manca solo la firma

© Getty Images Stefano Pioli è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato il Milan al termine dell'ultima stagione, l'allenatore nato a Parma è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. L'Al-Ittihad ha individuato nell'ex tecnico rossonero il profilo ideale per sostituire Marcelo Gallardo, esonerato dopo una stagione non esaltante. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata nella trattativa che ha portato alla fumata bianca: si attendono solamente le firme.

Come anticipato ieri sera, la giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, sarebbe potuta essere quella decisiva per la trattativa: e così è stato. Pioli firmerà un contratto triennale con il club saudita e, secondo alcune indiscrezioni, guadagnerà una cifra che si dovrebbe aggirare tra i 15 e i 18 milioni di euro netti. Un compenso molto più alto rispetto a quello percepito al Milan, che era di 4 milioni di euro.

Pioli si troverà in rosa calciatori dal calibro di Benzema e Kantè, ma anche una vecchia conoscenza del calcio italiano come Luiz Felipe, difensore con un passato nella Lazio. Il club saudita ritiene che l'allenatore nato a Parma sia il profilo migliore per dare vita a un nuovo progetto.