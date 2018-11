Wenger allontana il Milan: "Fake news"

07/11/2018

Arsene Wenger al Milan? "È una fake news". Parola del diretto interessato ai microfoni di beIN SPORTS, dove l'ex allenatore dell'Arsenal lavora come commentatore dei match di Champions League. "Se firmassi da qualche parte te lo direi, ma è una notizia sbagliata", la risposta del 69enne francese nello studio tv. "Non riesco a dominare le voci e posso solo padroneggiare ciò che faccio nella mia vita. Al momento sono solo concentrato sul fare bene per beIN SPORTS e non è facile", ha chiarito l'ex manager dei Gunners, accostato per il futuro alla panchina rossonera.



Proprio da Londra, sponda Gunners, è intanto arrivato il nuovo amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, che sarà in carica dal primo dicembre di quest'anno. Per ora, Rino Gattuso può dormire sonni tranquilli. E non solo per le tre vittorie di fila in campionato. Tra l'altro per Wenger c'è semmai il Bayern Monaco, decisamente deluso dei risultati ottenuti da Nico Kovac e pronto a sostituirlo.