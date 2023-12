Tinti: "Gabbia-Milan? Il Villarreal lo tiene volentieri. Per Colpani valuteremo in estate, tante squadre su Scalvini"

PARLA TINTI

L'agente ha fatto il punto della situazione sui suoi assistiti: "Se il Milan chiamerà il ragazzo ci penserà, ma per ora nessun contatto"

L'emergenza difensiva in casa Milan è destinata a durare almeno fino al mercato invernale. Anche in base al cammino europeo - e decisiva sarà la sfida contro il Newcastle - la società rossonera proverà a muoversi per rinforzare il reparto. Una idea è il ritorno in anticipo dal prestito di Matteo Gabbia, ora al Villarreal. Sulla possibilità ha parlato l'agente del difensore: "Sta facendo benissimo in Spagna e penso lo tengano molto volentieri - ha assicurato Tullio Tinti -. Noi siamo contenti al Villarreal e finché le cose non saranno chiare non disturbo il ragazzo".

Nel corso della scorsa estate Gabbia, che nel Milan è cresciuto, è partito in prestito secco per giocare con più continuità: "La possibilità che possa tornare in rossonero l'hanno avuta prima i giornalisti di noi. Se ci sarà davvero e i club ne parleranno, verificheremo la situazione ma dovete chiedere a loro. A oggi nessuno mi ha contattato, ma se poi il Milan avrà veramente bisogno Gabbia ci penserà".

Un altro assistito che sta scaldando i desideri di mercato dei club italiani è Andrea Colpani del Monza: "Lui sa come funziona il calcio e qualcuno arriverà sicuramente a chiedere. Siamo a dicembre, lui deve continuare così e poi a fine anno vedremo cosa avrà fatto. In estate valuteremo".

Il Golden Boy del calcio italiano è Scalvini: "Ce ne fossero altri come lui in Italia, sta facendo una grande stagione come sempre. Lo seguono da tutta Europa e non so cosa succederà nel mercato invernale. Ha già dimostrato di essere un potenziale campione".

Anche Audero dell'Inter e Zortea dell'Atalanta guardano al futuro: "Prematuro parlare di riscatto ora, ma si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa - ha commentato Tinti sul portiere, aggiungendo poi sul difensore -. Sicuramente Zortea ha bisogno di spazio e andrà a giocare".