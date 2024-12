Theo Hernandez, lo United può rovinare i piani del Milan: tutto dipende da...Davies!

Le recenti parole di Moncada hanno tranquillizzato il popolo rossonero, ma il rinnovo di Theo Hernandez col Milan fino al 2029 non è cosa fatta. E un pericolo si intravede all'orizzonte: trattasi del Manchester United, a caccia di un terzino sinistro di rilevanza internazionale da affidare a Ruben Amorim. Il francese, che in questa stagione sta giocando con il freno a mano tirato (i fasti in cui l'ex Real Madrid arava letteralmente la fascia sono lontani) è nel taccuino dei Red Devils, ma non al primo posto.