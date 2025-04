Milan-Tare, la strada è in discesa. E l'ex Lazio porta Allegri in panchina

L'accordo non c'è ancora: servirà un altro faccia a faccia o magari anche più di uno per il sì definitivo. Ma l'incontro fiume (quasi sei ore) di martedì a Roma tra l'ad del Milan Giorgio Furlani e Igli Tare - preceduto nei giorni scorsi da diversi contatti telefonici - ha rappresentato un passo importante, anche se non decisivo, nella ricerca del nuovo ds rossonero. Positivo l'esito della chiacchierata tra il dirigente del Milan e l'ex ds della Lazio, su cui già da tempo aveva puntato Zlatan Ibrahimovic, a questo punto è decisamente in pole per ricoprire una carica tanto strategica quanto 'pesante' per il futuro del club e della squadra.