Fiorentina, l'agente di Kayode: "Felice al Brentford"

Micheal Kayode a gennaio è arrivato dalla Fiorentina al Brentford in prestito con diritto di riscatto, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. "È contentissimo di giocare nel calcio inglese, si trova benissimo con i suoi compagni e con il mister. Ha giocato anche un paio di partite con l’Under 23 del club dove ha fatto davvero bene - ha spiegato a Sportitalia Andrea Ritorni, uno degli agenti del calciatore -. Cambiare società, ambiente, cultura, non è semplice e qualche settimana di assestamento serviva anche per riprendere il ritmo adeguato di gioco". "Non ho la sfera magica, lui deve pensare a fare bene, facendo il massimo in campo. Poi sarà il campo stesso a dire cosa succederà - ha aggiunto -. L’importante è che faccia bene in questi mesi, che si impegni, poi vedremo in estate cosa succederà e sarà il Brentford a decidere perché ha il diritto di riscatto dalla Fiorentina, altrimenti si vedrà a tempo debito".