Milan, possibile altro incontro tra Furlani e Tare a Roma. Ma le parti smentiscono

Ulteriori novità potrebbero esserci nella giornata di giovedì quando andrà in scena un nuovo incontro tra Furlani, ad del Milan, e Tare in quel di Roma come svelato da Orazio Accomando. L'ennesimo summit per cercare di avvicinare le parti, con l'albanese che ha il grosso vantaggio di poter firmare anche subito e iniziare a programmare la stagione 2025/26. Al momento, però, da entrambi le parti filtrano smentite.