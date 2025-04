Non c'è solo Nico Paz tra i giocatori del Como finiti nel mirino dell'Inter. Stando a L'Interista, il club nerazzurro sarebbe molto interessato anche a Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 di proprietà del Manchester City in prestito al club lariano. Il giocatore potrebbe essere acquistato a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.