Moncada, traguardo in vista: "I rinnovi di Theo e Maignan? Siamo messi bene"

Non poteva mancare la domanda sull'algoritmo: "I dati ti dicono solo se c’è un giocatore interessante da vedere. Così lo guardiamo prima in video, con tutti gli scout che lo osservano - 5 dei quali in Italia e 5 all'estero - e poi magari andiamo a osservarlo dal vivo, che è l'unico modo per giudicare aspetti fondamentali come la velocità o l'impatto nei duelli. Ma resta uno strumento utile per conoscere nuovi talenti".