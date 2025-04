Milan, rimpianto Retegui: un anno fa venne scartato per poi prendere Morata

Tra il Milan e le residue speranze europee ci sono di mezzo l'Atalanta e Mateo Retegui, incontrastato capocannoniere del campionato con 23 gol. E pensare, come riporta Gazzetta.it, che l'attaccante italo-argentino avrebbe potuto fare le fortune del Milan. Esattamente un anno fa, infatti, l'allora calciatore del Genoa venne offerto al Diavolo, che ci pensò su ma alla fine decise di non affondare. Affondo che poi in estate, causa infortunio grave a Scamacca, ha fatto la Dea, prelevandolo per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra irrisoria nel rapporto gol-prezzo, per un calciatore che in questa stagione ha fatto il salto di qualità.