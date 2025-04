City, De Bruyne medita la vendetta: futuro ancora in Premier?

Kevin de Bruyne si prepara a lasciare il Manchester City sbattendo un po' la porta e meditando una piccola vendetta. Stando al Mirror, il classe '91 non avrebbe gradito il trattamento riservatogli dal club negli ultimi mesi e starebbe pensando di non rinnovare il contratto per essere a disposizione per il Mondiale per Club e di accordarsi con un altro club di Premier. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto l'Aston Villa, ma anche altre società potrebbero interessarsi a breve alla situazione dell'ex Chelsea e Wolfsburg.