Svezia, l'Hammarby sogna Ibrahimovic: "Zlatan da noi? È probabile"

MERCATO

Dalla Svezia arriva una bomba di mercato che getta pesanti nubi sul futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic e a lanciarla è Jesper Jansson, direttore sportivo dell'Hammarby, che ai microfoni di 'Expressen' si è esposto pubblicamente e ha lasciato la porta aperta alla possibilità che l'attaccante svedese il prossimo anno giochi nella squadra con cui si è allenato nei giorni di quarantena prima del suo ritorno a Milano: "Se c'è la possibilità di acquistare Ibrahimovic? Probabile..." Milan, la lista di Rangnick

"È probabile, penso di si - ha spiegato Jansson - Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com'è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l'ipotesi piacerebbe molto".

"Ho un contratto con il Milan e tornerò in Italia per finire la stagione" aveva dichiarato dopo un'amichevole giocata qualche giorno fa con il club di cui detiene parte delle quote societarie Ibra, che è stato di parola e sta rientrando a Milano, ma da settimane ormai si parla di un suo possibile divorzio coi rossoneri, soprattutto se, come sembra, in panchina l'anno prossimo ci sarà davvero Ralf Rangnick.

Vedi anche Milan Milan, Ibrahimovic torna in Italia lunedì

Vedi anche Calcio Non solo Cavani, quanti litigi per Ibra!