Sorpresa Milan, preso Krunic

12/06/2019 di SANDRO SABATINI

L’acquisto di Krunic non mette in secondo piano la trattativa per Sensi del Sassuolo, ma induce a pensare che le partenze di centrocampo saranno almeno due: Bakayoko torna al Chelsea per fine prestito, su Kessie invece vengono valutate varie offerte, soprattutto di provenienza Premier League.