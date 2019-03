Scout al lavoro: Arsenal da Suso, Milan da Saint Maximin

11/03/2019

A volerla leggere così sembra proprio un passaggio di consegne: Suso in partenza, Saint Maximin in arrivo. È la sintesi estrema, e in realtà decisamente prematura, di quanto potrebbe accadere al Milan la prossima estate. L'ultimo indizio, se così si può parlare, è arrivato tra sabato e domenica. Da una parte emissari dell'Arsenal a Verona per osservare da vicino lo spagnolo di Gattuso. Dall'altra gli scout milanisti a Marsiglia per vedere all'opera Saint Maximin contro Balotelli. Ecco, appunto: uno fuori e l'altro dentro. Ovviamente la questione non è così banale ed è abbastanza all'ordine del giorno l'osservazione, da parte degli scout, di diversi profili. Quinti rientra nella norma il viaggio italiano degli uomini di fiducia dei Gunners e altrettanto si può dire della trasferta francese degli emissari di mercato rossoneri (tra l'altro Nizza è a due passi, perché Marsiglia?).