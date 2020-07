Schick, l'agente spinge verso il Milan: "Se Rangnick dovesse allenare lì..."

MERCATO

Con Zlatan Ibrahimovic che sembra sempre più destinato a fare le valigie, in casa Milan è aperta la caccia al centravanti per la prossima stagione e tra i nomi che circolano in orbita rossonera c'è anche quello di Patrik Schick, attaccante della Roma in prestito al Lipsia. L'agente del ceco ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di idnes.cz e lo ha avvicinato a Milano puntando sul rapporto tra l'attaccante e il probabile futuro allenatore: “Rangnick conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia”. Milan, il lungo addio di Ibra

Proprio il Lipsia sembrava intenzionato a trattenere in Germania il giocatore, ma per il suo cartellino continua a rimanere fermo sull'offerta di venti milioni, ritenuta inaccettabile dalla Roma. Per questo Baldini si sta guardando intorno alla ricerca di nuove offerte e una di queste potrebbe essere quella dei rossoneri, almeno a giudicare dalle parole dell'agente di Schick: “Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì…”

