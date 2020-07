Milan, casting per il dopo Ibra: c'è anche l'argentino Nico Gonzalez

L'INDISCREZIONE

Ai tanti nomi di attaccanti che circolano per la prossima stagione rossonera si è aggiunto quello di Nicolas Gonzalez, classe 1998, punta dello Stoccarda. Secondo quanto riporta Fox Sport Argentina, infatti, il Milan avrebbe già fatto un'offerta ai tedeschi intorno ai 20 milioni di euro. Gonzalez è arrivato in Germania nel 2018, dopo essersi messo in mostra nell'Argentinos Juniors. Lo Stoccarda lo ha pagato 8,5 milioni e ora la sua valutazione è più che raddoppiata.

E' nel giro della Nazionale argentina ed è salito alla ribalta del calcio internazionale in questa stagione quando, mettendo a segno 14 gol e 3 assist in 27 partite, ha riportato lo Stoccarda in Bundesliga. Gonzalez può fare la prima punta anche se le sue caratteristiche principali sono la velocità e l'abilità nell'uno contro uno.