Atletico Madrid, fissato il prezzo di Julian Alvarez

Il Barcellona continua a puntare Julian Alvarez, ma l'Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di privarsene. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Colchoneros avrebbero fissato il prezzo del cartellino dell'argentino intorno ai 200 milioni di euro: i Blaugrana sperano di abbassare il costo dell'operazione inserendo alcuni calciatori nell'eventuale affare. Al momento non c'è alcuna trattativa tra i due club e l'attaccante continua a smentire qualsiasi tipo di voce sul suo futuro anche se non ha mai chiuso la porta ai catalani.