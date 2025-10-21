Lazio, il retroscena: no al Brighton per Gila in estate. Ma il futuro è incerto

Mario Gila si sta confermando come una pedina imprescindibile nello scacchiere di Maurizio Sarri. Il futuro però è tutto da scrivere: la Lazio non vorrebbe cederlo ma il contratto scade nel 2027 e al momento non c'è possibilità di rinnovare. L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta un retroscena risalente all'ultima sessione di mercato: i biancocelesti hanno rifiutato un'offerta di 35 milioni di euro dal Brighton ma bisognerà vedere se potrà fare lo stesso anche a gennaio. Per non rischiare di perderlo a un prezzo più basso (o a zero più avanti) potrebbero essere valutate delle proposte già in inverno. Un suo addio garantirebbe una plusvalenza alla Lazio e permetterebbe al club di muoversi più serenamente su altri fronti. Ricordiamo che in caso di cessione il Real Madrid incasserà il 50%.