Milan, Cardinale torna a Milano con un obiettivo: il rinnovo di Rabiot. I dettagli

Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera
© video Milan
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Per il Milan il futuro di Adrien Rabiot sarà sempre più rossonero. Gerry Cardinale in persona ha infatti inserito il rinnovo del centrocampista francese tra le primissime priorità nell'agenda del suo imminente viaggio a Milano, previsto nella prima metà di ottobre. L'intenzione della dirigenza rossonera è quella di allungare l'attuale vincolo, oggi in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029, estendendolo almeno fino al 2030. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Le prestazioni in campo hanno nuovamente confermato l'importanza dell'ex centrocampista di Juventus e Marsiglia: capace di disimpegnarsi da mediano, da regista d'impostazione, da mezzala e persino da trequartista, Rabiot garantisce equilibrio, fisicità e grande intelligenza tattica. Non a caso il rinnovo è caldeggiato anche da Ruben Amorim.
Oltre all'impatto tecnico, ad accelerare i piani del club sono state le parole di stima e attaccamento pronunciate dallo stesso calciatore. Rabiot ha infatti ribadito a più riprese di sentirsi felice a Milano e di non aver mai valutato l'ipotesi di cambiare aria.
Nelle prossime settimane Cardinale avvierà le trattative ufficiali con la madre-agente Veronique, finora rimasta in una fase di attesa e silenzio, per definire l'intesa economica e temporale del nuovo contratto. Acquistato dal Marsiglia nell'estate del 2025 per sette milioni di euro, Rabiot è diventato in breve tempo inamovibile nell'undici titolare rossonero. Qualcosa che il Milan vuole che continui a essere così anche in futuro.
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