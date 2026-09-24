Milan, Cardinale torna a Milano con un obiettivo: il rinnovo di Rabiot. I dettagli

Le prestazioni in campo hanno nuovamente confermato l'importanza dell'ex centrocampista di Juventus e Marsiglia: capace di disimpegnarsi da mediano, da regista d'impostazione, da mezzala e persino da trequartista, Rabiot garantisce equilibrio, fisicità e grande intelligenza tattica. Non a caso il rinnovo è caldeggiato anche da Ruben Amorim.