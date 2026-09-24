manovre rossonere

Milan, Cardinale torna a Milano con un obiettivo: il rinnovo di Rabiot. I dettagli

Gerry Cardinale prepara il prolungamento per Adrien Rabiot al Milan. Dettagli sul futuro dell'estroso centrocampista e sui piani societari.

24 Set 2026 - 09:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Per il Milan il futuro di Adrien Rabiot sarà sempre più rossonero. Gerry Cardinale in persona ha infatti inserito il rinnovo del centrocampista francese tra le primissime priorità nell'agenda del suo imminente viaggio a Milano, previsto nella prima metà di ottobre. L'intenzione della dirigenza rossonera è quella di allungare l'attuale vincolo, oggi in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029, estendendolo almeno fino al 2030. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Le prestazioni in campo hanno nuovamente confermato l'importanza dell'ex centrocampista di Juventus e Marsiglia: capace di disimpegnarsi da mediano, da regista d'impostazione, da mezzala e persino da trequartista, Rabiot garantisce equilibrio, fisicità e grande intelligenza tattica. Non a caso il rinnovo è caldeggiato anche da Ruben Amorim.

Oltre all'impatto tecnico, ad accelerare i piani del club sono state le parole di stima e attaccamento pronunciate dallo stesso calciatore. Rabiot ha infatti ribadito a più riprese di sentirsi felice a Milano e di non aver mai valutato l'ipotesi di cambiare aria.

Nelle prossime settimane Cardinale avvierà le trattative ufficiali con la madre-agente Veronique, finora rimasta in una fase di attesa e silenzio, per definire l'intesa economica e temporale del nuovo contratto. Acquistato dal Marsiglia nell'estate del 2025 per sette milioni di euro, Rabiot è diventato in breve tempo inamovibile nell'undici titolare rossonero. Qualcosa che il Milan vuole che continui a essere così anche in futuro. 

Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera

1 di 9
© video Milan
© video Milan
© video Milan

© video Milan

© video Milan

milan
mercato
rinnovo
rabiot
cardinale
dettagli

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Milan

Dalla comunicazione al rapporto con i big: ecco l'Amorim extra-campo che non scende a compromessi

Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale) 

Dieci uomini per una poltrona: tutti i candidati al ruolo di ds del Milan

Le voci, l'avvistamento a San Siro: l'ombra di Conte su Spalletti e Amorim

Tiago Gabriel (Lecce). Valore attuale: 13.2 €M. Giugno 2026: 24 €M.

Milan-Tiago Gabriel, il Lecce conferma: "Parlato con Mendes, ecco perché non si è fatto nulla"

2) Diego Moreira, 50 milioni di euro

Ramos e Moreira riscrivono la storia: ecco i 10 acquisti più costosi della storia del Milan

Diego Moreira

Il Milan abbraccia Diego Moreira: visite e idoneità ok, mercoledì la firma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:59
Arezzo, in dirittura d'arrivo Gian Marco Ferrari: era svincolato
Markus Krosche
10:07
Milan, Cardinale pensa ancora al ds: resiste un vecchio pallino
21:33
Lo United ha svelato il costo del licenziamento di Amorim: la cifra si è abbassata grazie al... Milan
21:11
Napoli-De Bruyne, a fine stagione può arrivare l'addio
19:36
Udinese, il colpaccio Alaba è realtà: visite superate, manca solo l'ufficialità