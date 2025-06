Rivoluzione Milan: da Modric a Maignan, sarà un mercato caldissimo

Reijnders non sarà l'unico pezzo da novanta a lasciare Milanello: Theo Hernandez ha rifiutato l'offerta dell'Al Hilal e cerca casa in Europa. Si è fatto vivo l'Atletico Madrid, ma i Colchoneros sono ancora lontani dai 30 milioni chiesti dai rossoneri per far partire l'esterno francese. Il che, a sensazione, fa pensare a una trattativa che non sarà brevissima. Brevissima potrebbe invece essere quella che potrebbe portare Mike Maignan a Londra, sponda Chelsea. Qui siamo a quota 25 milioni, una cifra considerata accettabile vista la scadenza fissata tra un anno, e che sarà quasi totalmente reinvestita per il nuovo portiere. In pole ci sarebbe Milinkovic-Savic (clausola da 20 milioni), ma attenzione alla situazione di Svilar, anche lui in scadenza tra un anno con la Roma.