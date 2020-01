Reina saluta il Milan sui social, visite mediche per Begovic

Cambio della guardia tra Pepe Reina e Asmir Begovic in casa Milan per il ruolo di vice-Donnarumma. Lo spagnolo ha salutato i tifosi rossoneri su Instagram, ufficializzando di fatto il suo passaggio in prestito per sei mesi all'Aston Villa. "Grazie, ci rivediamo a luglio", ha scritto sul suo profilo Reina. Un arrivederci, più che un addio. Seguito dall'arrivo a Milano di Begovic, subito sottoposto alla visite mediche di rito per completare il suo trasferimento in rossonero.