Rashford-Milan, sono ore cruciali: Ibra attende una chiamata. Jovic tratta con il Monaco

Ibrahimovic e Moncada aspettano una chiamata da Manchester e nel frattempo continuano a lavorare sulle uscite: c'è da trovare una nuova sistemazione a Okafor, rispedito al mittente dal Lipsia dopo il mancato superamento delle visite mediche. D'altronde l'uscita dello svizzero è fondamentale per liberare uno spazio in lista Uefa proprio per il rinforzo offensivo che arriverà a breve. Se non si dovesse trovare una soluzione l'ex Salisburgo rischia seriamente di essere escluso in terra europea.