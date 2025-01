Milan, Morata ammonito salterà la Juve, problema all'adduttore per Pulisic. Anche Thiaw ko

Brutte notizie per Sergio Conceiçao in vista del big match di sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro la Juve. Il tecnico del Milan dovrà infatti fare a meno di Alvaro Morata, che, diffidato, è stato ammonito nella gara in casa del Como e dunque sarà squalificato dal giudice sportivo. Preoccupano poi le condizioni di Christian Pulisic, che sul finire del primo tempo della sfida del Sinigaglia ha accusato un problema all'adduttore sinistro ed è rimasto a terra, soccorso dallo staff medico rossonero. Il giocatore è stato sostituito a inizio ripresa. Al suo posto è entrato in campo Jimenez. Da valutare anche Thiaw, costretto al cambio forzato dopo 20' della ripresa per un problema al flessore. Dentro Gabbia.